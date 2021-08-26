台中市議會26日召開「台中市食品安全衛生管理自治條例」釋憲案討論會議。衛生局長曾梓展說，乙型受體素高達有40多種，中央只核准萊克多巴胺1種純粹是政治考量。市議員林德宇說，釋憲文初稿的部分，文字帶有特定政治立場應刪除。楊正中指出，自治條例是在前市長林佳龍任內通過，政治因素又扭曲原則，一定要提釋憲。
台中市議會指出，食安是地方自治權限，中央的食安法只是最低限度，各縣市自治條例「加嚴標準」並沒有錯。市議員李中認為，瘦肉精「零檢出」不能靠百姓的良心和道德，國產肉品都不得使用瘦肉精，進口肉品可以含萊克多巴胺，這不是很矛盾嗎？兩者價差相對很多。
曾梓展認為，乙型受體素有40多種對人體都會產生影響，中央只核准萊克多巴胺1種純粹是政治考量，台中目前有能力可驗21種。最近有一批宏都拉斯牛肉含有齊帕特羅，中央查到後也全數銷毀。經過各界討論後，決定將市府及市議會雙方版本彙整後，提到大會進行審議，通過就會向司法院提出釋憲。
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