雲林縣政府近年來對有形與無形文化資產的重視與推廣，成效斐然，其中《北港地區的傳統音樂在地歷史》、《神工傳藝Beigang：雲林北港地區傳統工藝職人》、《古笨港的歷史考古學研究》榮獲國史館110年度台灣文獻獎肯定，拿下3獎項殊榮，預定9月30日在國史館台灣文獻館頒獎。

雲林縣長張麗善表示，雲林不只是農業大縣，同時也具有深厚的文化內涵。北港從明清時期就是台灣重要的貿易重鎮，現在仍然是全雲林、甚至全台灣媽祖信仰中心，其人文薈萃，香火鼎盛，從媽祖文化衍生出豐富的表演藝術、工藝技術，造就了北港百年藝鎮。

縣文化觀光處長陳璧君指出，雲林縣政府自2018年開始執行文化部補助「雲林縣北港百年藝鎮再造歷史現場計畫」，以北港媽祖信仰及其衍生的無形文化資產為核心，推動北港無形文化資產的保存、紀錄、傳習與推廣，並衍生系列無形文化資產研究及推廣專書。

其中《北港地區的傳統音樂在地歷史》、《古笨港的歷史考古學研究》獲110年度台灣文獻獎優選獎，《神工傳藝Beigang：雲林北港地區傳統工藝職人》也獲得推廣性書刊佳作。

陳璧君說，「對我而言，每1項出版都應該是精品，我們以製作頂級工藝的精神與態度來產製與累積雲林的文化精品。感謝盧泰康、邱鴻霖、范揚坤3位教授以及聯經出版社，讓雲林縣文化資產的保存，透過專業的編輯與出版而得以傳世流芳」。