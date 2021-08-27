高端開打短短4天，累計4人接種疫苗後猝逝，雖然死因與疫苗是否有關仍待釐清，但仍讓不少民眾擔憂。對此，毒理學專家招名威發文整理出，AZ、莫德納、高端與BNT疫苗的不良事件與死亡通報的發生率，指出生命是自己的，只有自己最了解自己的身體狀況，沒有任何一款疫苗值得用生命去當賭注。

招名威今在臉書發文表示，大家應該要用科學的態度解決問題，危言聳聽沒有什麼幫助，因此他整理出AZ、莫德納、高端與BNT疫苗的不良事件與死亡通報的發生率。

招名威指出，AZ疑似嚴重不良反應發生率為0.0743%，平均一百萬人有743個，死亡率則是0.0084%，估每百萬人有84個；莫德納疑似嚴重不良反應發生率為0.0294%，平均一百萬個人有294個，死亡率則是0.0034%死亡，估一百萬個人有34個。

招名威接著說，高端疫苗疑似嚴重不良反應發生率為0.0077%，平均一百萬個人有77個，死亡率0.0011%，估一百萬個人有11個。至於大家抱持高度期待的BNT疫苗，根據英國數據統計，死亡率是0.00175%，一百萬個人還是可能會有17.5人過世。

招名威認為，任何一種疫苗施打都會有它的風險存在，沒有人可以保證施打後就一定不會有任何副作用，但要如何把不良反應發生的機率降到最低，這才是最關鍵的事。

招名威也說，發燒或正有急性重大疾病的人，最好等病情穩定後再接種；有免疫性疾病、心血管疾病、血栓合併血小板低下症候群或肝素引起之血小板低下症，接種前最好先和醫師討論評估。另外在國外已經打過疫苗者，記住AZ兩劑須間隔8至12周、莫德納須隔4周。有長期服用處方用藥的人，最好準備一份自己的含有免疫指標的血檢報告，施打前約個時間和開立處方簽的醫生做討論。

招名威提醒，生命是自己的，自己最了解自己的身體，打疫苗不要逞強，也不要意氣用事，更不要太過興奮，沒有任何一款疫苗值得用生命去當賭注，唯有降低風險，意外才不會找上門。