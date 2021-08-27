男女廁及友善廁所均採用開大窗設計，增加通風及採光，並提升安全性。（戴上容攝）

三重進安公園新增公廁完工，特別規劃男廁、女廁及性別友善廁所，亮眼的外型在疫情期間吸引許多民眾關注的目光，公所非常貼心在性別友善廁所內新增首座無障礙照護床，供年紀較大的身障兒童、身障者及年長需人照顧者使用，讓各種有需要的族群均能安心如廁，減輕照護者的負擔，保障如廁尊嚴，將視疫情狀況開放使用。

進安公園公廁外型整體設計採花草風，圓形的鏡面裝飾成粉嫩花朵，搭配枝葉及舞蝶造型鐵件，全採用馬卡龍色系，公廁色彩繽紛搶眼並設置高低洗手台供大小朋友與乘坐輪椅身障者使用，內部設施更是兼具實用，友善廁所內包括一座可掀式無障礙照護床、大人小孩坐式馬桶、換尿布台、家長如廁時安置嬰兒安全座椅。

三重區長陳奇正表示，新增折疊式照護床，平時收納於牆面不佔空間，拉開後其高度與輪椅相近，方便使用者移動，照護床下有椅腳支撐，床面及牆面靠枕皮質柔軟，且兩側均有扶手避免跌落，讓民眾安心使用。

陳奇正進一步表示，公廁設於公園鄰近五華國小的入口處，方便接送五華國小學童的家長們在等待過程中方便使用，而不論男女廁及友善廁所均採用開大窗設計，增加通風及採光，並提升安全性，友善廁間門板還鑲嵌透光壓克力板，即是斷電時廁間內仍有自然採光，間接降低照明用電。

可說是兼具環保理念。而運用色彩管理，讓民眾輕易分辨男女廁，還有運用自然採光種植室內盆栽，及友善廁所的採光通風百葉窗，都是別具用心的設計，為嘉惠更多身障民眾使用，公所已持續評估適宜的公廁希望能夠安裝，讓身障人士可以更有尊嚴的走出家門。