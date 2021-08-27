女星蔡瑞雪在就讀台北市第一女子高級中學時，被邀請出演節目《校花點點名》爆紅，成為「北一女神」，之後創立個人YouTuber頻道，是人氣正妹YouTuber，2017年還以素人身份參加韓國選秀節目《偶像學校》，引起討論；最近蔡瑞雪聊到工作遇到最大挫折是遭長期霸凌，更心酸吐露曾天天以淚洗面。

蔡瑞雪就算高中畢業後，還是許多網友心目中的「北一女神」，雖然一臉有距離感的臉蛋，其實蔡瑞雪相當親切也樂於和粉絲互動，27日就在IG限時動態發起問與答活動，要替好奇她的網友們解惑；其中有人問到，蔡瑞雪曾碰到最大挫折感是什麼，以及如何克服它，沒想到她毫不保留吐露心酸過往，讓人看了十分心疼。

蔡瑞雪透露自己遇到最大挫折就是工作被長期霸凌。(圖/ 摘自蔡瑞雪IG)

面對網友的問題，蔡瑞雪直接坦言目前遇到最大的挫折，就是工作長期被霸凌，過去她曾因為各種理由被酸民攻擊，無論是工作方面、生活方面或感情方面都是；一直以來蔡瑞雪都不會去和那些人吵架，因為她覺得克服這些最好的辦法就是「面對」，努力精進自己做到對方的標準。

如果在努力過後，甚至已經達到對方的標準還是被欺負，那就會選擇無視，學習接受別人的不喜歡；但提到這個狀況，蔡瑞雪不小心透露為此，當時的她幾乎每天以淚洗面，後來發現時間一久這些都會變成養分。最後蔡瑞雪更給了另外一種建議，當一切都無法解決的話，就去運動，因為會分泌多巴胺，也能改善心情。