午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（28）日南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

另氣象局針對「雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分止。

今(28)日南投、雲林、嘉義山區有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

氣象局指出，今天氣穩定，各地上午晴朗炎熱，午後短暫雷陣雨主要發生在中南部地區及各地山區，其中山區是主要的對流發展區，易有短延時強降雨、雷擊及強陣風仍有機率出現。各地高溫約33-35度，尤其是在桃園、台北盆地、高屏近山區內陸及花東縱谷有36度以上高溫發生的機率。