男性對於溫柔賢慧的女性總是毫無抵抗力，搜狐網命理專欄點名，雙子座、巨蟹座、金牛座的女性個性善良內斂、做事大方，不僅謹守禮節，懂得應對進退之道，更是體貼顧家的好妻子、好媽媽，因此成為廣大男性最想娶的類型。

▍1.雙子座

雙子女為人善良大方，從來都不會扭扭捏捏，私下個性則是含蓄乖巧，既大氣又矜持，深得許多男性的喜歡，是不少人心中的好妻子。雙子女通常很賢慧，她們很會照顧自己的另一半，若愛人在外面打拚，她們就會自動把家事全部處理好，讓老公無後顧之憂，可以放心把心思花在事業上，令人感到相當幸福。

▍2.巨蟹座

巨蟹女天生顧家，也很擅長持家，一旦遇到喜歡的人，就會母愛噴發，心甘情願付出一切去照顧對方，期待能和愛的人共組家庭。為了營造溫馨和諧的家庭氣氛，她們很尊敬長輩，對丈夫很體貼，會心疼另一半在外工作的辛勞，願意花時間陪伴，當老公的避風港，同時她們也十分注重孩子的教育，是男人心目中最理想的賢妻良母。

▍3.金牛座

金牛女很重感情，個性柔情似水，做事相當帥氣大度，是一個居家又戀家的好女人，她們身上有著溫暖踏實的氣質，很懂得關心身邊的人，會時時刻刻照顧丈夫與孩子的一切，大方把自己奉獻給家庭與愛人，不求回報。即使金牛女很有能力，可靠實力成為職場上的女強人，在下班之後，她們依舊甘願花時間煮出一桌好菜，暖心慰勞另一半，總讓男人感到窩心。