中央氣象局表示，未來一周晴朗炎熱，降雨仍以午後雷陣雨為主，不過周三起高壓東退，午後雷陣雨增多，由各地山區往平地擴展，山區及中南部平地有大雨發生的機率，強降雨可能伴隨雷擊、強陣風。

氣象局表示，未來一周午後雷雨範圍、雨勢，受高壓勢力影響有所變化。(圖/氣象局)

氣象局指出，明(30日)全台各地大多為多雲到晴的天氣，但由於潮濕偏東風增加了迎風面的水氣，東南部地區及恆春半島易有不定時短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後桃園以南地區及其他山區將有局部短暫雷陣雨，並有短延時強降雨、雷擊及強陣風出現的機率。

全台高溫飆37度！下波變天時間 氣象局最新說明｜2021.08.29

氣溫方面，預測各地高溫炎熱約32至35度，尤其在桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級；此外，明日在基隆北海岸及大台北地區偏東風較強，請多加留意。

29至30日定量降水預報。(圖/氣象局)

周二(31日)之前太平洋高壓勢力較強，各地大多為多雲到晴的天氣，降雨多來自午後雷陣雨，由於環境風場為東南風至偏東風，因此東南部及恆春半島雲量偏多，並有不定時短暫陣雨或雷雨；此外清晨至上午由於局部環流與環境風場相輻合，沿海也可能有零星降雨。

周三至下周日(9月1日至5日)太平洋高壓勢力東退減弱，南海至菲律賓東方海面一帶轉為低壓帶的環境，低壓帶中易有熱帶雲簇消長，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後天氣較不穩定，西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，午後中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣。