中東國家巴林針對約100萬國民接種疫苗後突破性感染的研究發現，AZ疫苗預防死亡及住院的保護效果優於輝瑞/BNT疫苗。

巴林王國及阿拉伯聯合大公國讓民眾接種第3劑國藥疫苗。

綜合《華爾街日報》（The Wall Street Journal）、斯里蘭卡媒體「Economy Next」報導，中東巴林王國與紐約哥倫比亞大學的研究團隊24日在研究預印本平台Research Square刊登研究，比對該國100萬人完整接種4種不同廠牌的疫苗後，出現新冠突破性感染的比例。

研究指出，巴林總人口約150萬人，其中自2020年12月至今年7月中旬，約100萬人已經完整接種疫苗，巴林一共施打4個廠牌的疫苗，包括將近57萬人接種大陸國藥（Sinopharm）疫苗，逾18萬人接種俄羅斯衛星-V疫苗（Sputnik V），近17萬人施打BNT疫苗，以及7.3萬人施打印度版本的AZ疫苗「Covishield」，研究也比對了24.5萬名未接種疫苗的民眾作為對照組，並且將比照組別分為全年齡、50歲以上及50歲以下三個組別。

結果顯示，在死亡率方面，全年齡組別來看，接種國藥疫苗仍染疫死亡的比例達0.46%（112死），其次依序是BNT的0.15%（3死）、衛星-V的0.09%（3死）、AZ的0.03%（1死）。

50歲以上組別死亡率以國藥疫苗1.53%最高（103死），其下依序是衛星-V的0.79%（3死）、BNT的0.69%（3死）、AZ的0%（0死）。50歲以下組別死亡率依序為國藥疫苗0.05%（9死）、衛星-V的0%（0死）、BNT的0%（0死）、AZ的0.04%（1死）。

住院率方面也是類似趨勢，若以全年齡組別來看，住院率依序為國藥疫苗6.94%（1683人）、衛星-V的2.24%（77人）、BNT的1.99%（40人）、AZ的1.52%（45人）。

研究發現，不論是在Delta變異株流行之前或之後，接種這4支疫苗都能有效降低民眾感染新冠、住院、住進加護病房、甚至死亡的風險，因為數據顯示，就全年齡組死亡率來看，未接種疫苗的死亡率高達1.32%（857死），住院率也達13.22%（8602人）。

若比較4支疫苗的保護效力，AZ疫苗的數據似乎比較漂亮，而研究團隊似乎特別擔心國藥疫苗的效力，指出拿國藥疫苗和BNT疫苗相比，兩者在住院率、加護病房率、死亡率方面都有顯著差距。

不過團隊也指出，不能排除過度抽樣造成的偏差，因為巴林接種國藥疫苗的人數是施打BNT疫苗人數的3倍。