110學年度大學考試入學分發管道今天放榜，今年提供3萬6327個名額，3萬4569人完成志願登記，考生可於上午8時起透過分發會網站查榜。

根據大學考試入學分發委員會資料顯示，110學年度大學考試入學分發管道共63校參與招生，總招生名額為3萬6327個，各校系合計有76種指考採計組合，每種組合都有最低登記標準，考生分數必須達標才能上網登記志願。

大學考試入學分發委員會指出，今年有3萬4569名考生順利完成志願登記，比總招生名額3萬6327個略少，加上今年名額又比去年增加，預估錄取率會比去年（91.14%）提升。

大學考試入學分發委員會透過電腦進行志願分發，8月31日正式放榜，考生可於上午8時起，至分發會網站（https://www.uac.edu.tw/）查詢榜單，如對分發結果有疑義，可於8月31日至9月2日期間申請複查。（編輯：蔡佳敏）1100831