高巿某國中莊姓女教師遭家長投訴不當管教，曾對學生過度罰寫、指使當「抓耙子」，考不好還會當面羞辱，人本基金會1日到學校舉牌抗議，校方回應會以學生為優先、不會縱容包庇，教育局則說依法處理、勿枉勿縱。

莊師於108、109學年陸續請假及申請留職停薪，今年7月1日回到學校。由於1日是開學日，為避免「下一個倒楣的受害者，會是誰家的孩子？」人本基金會一早到校門口舉牌，並跟學生喊話「有權拒絕精神暴力」。

校方回應，莊師涉及不當管教在接獲檢舉後即啟動校內調查及訪談，罰寫雖是下課時間，仍有比例明顯過當，要求學生相互監視，也移送教師成績考核委員會審議，至於不當言語，因為時隔甚久，學生較沒具體描述過程。

高巿府教育局表示，莊師在學校調查後，以違反輔導與管教注意事項等規定懲處，但經莊師提出申訴，申評會認為，尚無明確證據指莊師有因少數人錯誤而懲罰多數人等情形，學校記申誡於法未合，校方後來據此撤銷原處分。