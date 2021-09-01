開學了！受疫情影響，各校防疫措施準備相當完善，要給孩子一個安全的就學環境。桃園市教育局統計，全市幼兒園、小學、國高中學校，30萬3118名學生中有345人請防疫假，比率為0.11％。教育局分析，數量最多的是幼兒園，有179人請防疫假，家長普遍擔心幼兒抵抗力弱，想再觀察一陣子。

桃園市教育局表示，幼兒園5萬8784人，有179人請防疫假，比率為0.30％；國小13萬1188人，有108人請防疫假，比率為0.08％；國中5萬1147人，有34人請防疫假，比率為0.07％；高中6萬1999人，有24人請防疫假，比率為0.04％。

教育局體育保健科長鄭卉玶指出，經詢問幼兒園的狀況後，多數家長反應，孩子還小、抵抗力不好，想多觀察疫情一陣子，又加上桃園私立幼兒園數量多，自然請防疫假的學生也多。

桃園區建德國小有10人請假，校長吳明芳說，有7位學生請事假、3位學生請防疫假。替學生請防疫假的家長向他表示，開學前有一波出遊潮，擔心假期結束後會爆發疫情，想等疫情穩定一點再讓孩子回校上課。

吳明芳說，這3位學生的防疫假都請到這星期五，家長希望先觀察3天，他也強調，各校防疫措施都很完備，包括午餐防疫隔版、量體溫、環境消毒等都會落實完善，請家長放心。