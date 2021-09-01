方振宇在東京帕運羽球小組賽首戰擊敗地主選手拿下勝利。(體育署提供)

2020東京帕運首度將羽球列入競賽項目，男子選手方振宇成為中華隊史上首位在帕運出賽的羽球選手，也是今年中華代表團最後奪牌希望，今天(1日)晚間在男子單打SU5級小組賽首戰以21比16、17比21、21比10擊敗地主選手今井大湧，旗開得勝。

方振宇是東京帕運中華隊最後一位出賽的選手，目前世界排名第8，首戰對上世界排名第5的日本選手今井大湧，儘管內心仍有些緊張，但他透露：「上場前我就告訴自己，對手應該比我緊張，因為他是地主，壓力應該滿大的，所以告訴自己放輕鬆去打就好。」

方振宇透露，2019年就曾來過東京帕運羽球項目競賽場地代代木競技場比賽，場館的順逆風一樣很大，「其實順風那邊比較難打一點，比較難控球，今天打到第3局開局變逆風，我就跟自己說，不能讓對手拿到太多分數，因為換邊會比較難打，最後有照我想的走。」

生涯帕運首戰就帶走勝利，方振宇表示：「表現算還可以，至少沒有太緊張，也沒有表現得不好，但希望可以更好。」對於成為台灣首位站上帕運舞台的羽球選手，方振宇倒沒有太多想法，只期許自己能在比賽中好好表現、奪下獎牌。

儘管因為新冠肺炎疫情家人無法依同前往日本東京加油，方振宇還是很開心父母能透過轉播關心自己賽事，希望用手中的球拍讓父母刮目相看，明天(2日)下午3點要迎接第2場小組賽，對手是世界排名第2的馬來西亞選手謝儮好，方振宇說：「贏下第1場比賽多少會增加一點信心，就希望下一場一樣可以好好發揮。」