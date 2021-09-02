BNT疫苗已經抵達台灣，預計9月中展開接種，台南市長黃偉哲今天於防疫記者會表示，為了讓家長面對孩子接種BNT疫苗，能更充分了解相關資訊，再替孩子填寫接種意願書，台南率先推出BNT疫苗接種說明與意願書樣本，近期將向學校、學生與家長說明詳細接種流程。

黃偉哲強調，12到18歲仍屬未成年，施打疫苗需由家長代為填寫意願書，有必要同步讓老師、家長、學生了解疫苗施打相關事項，教育局彙整接種相關資訊，將透過校務會議對老師宣達，也透過班親會向學生、家長進行詳細說明。

他說，台南超前部署推出BNT疫苗接種說明及同意書，裡面清楚講明何時幫孩子接種疫苗、家長是否同意讓孩子接種等，他指出，當家長已經了解 BNT的狀況，若家長同意，才會讓學生接種。

教育局主祕楊智雄說，樣本雖然出爐，但仍會等到教育部確認BNT疫苗相關規畫說明，再逐一發給各校，預計最快下周就能發給家長。他強調，拿到意願書後須先詳閱需知內容，家長繳回同意書後，再由學校協助進行造冊，造冊名單則會提供給衛生單位或指定醫療院所，按照中央規定期程進行施打。