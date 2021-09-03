與防彈少年團（BTS）同屬HYBE集團旗下經紀公司的韓國7人男團ENHYPEN今天證實5名成員確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），公司表示5人為輕症，已在隔離治療。

ENHYPEN目前正在為9月底的回歸專輯進行準備，但因拍攝場所相關工作人員確診，全員8月26日起依防疫當局規定進行居家隔離，所屬經紀公司BELIFT LAB今天發布聲明表示，其中5名成員在隔離期間先後出現疑似症狀，進行PCR檢測後結果為陽性。

根據聲明，ENHYPEN成員在接獲工作人員確診消息後，接受PCR檢測結果為陰性，但成員中的JAKE在29日出現咳嗽、發燒等疑似症狀，再次採檢結果為陽性；禎元、羲承、JAY、成訓等4人30日也出現疑似症狀，再次採檢結果同樣為陽性。

BELIFT LAB表示，確診成員皆依防疫當局安排送至治療設施，目前症狀尚屬輕微。聲明也指出，成員在確診前就已進行隔離，造成進一步傳染的可能性不高。

BELIFT LAB也為工作人員及藝人在實施防疫措施下仍發生感染狀況道歉，表示將盡全力協助成員盡快恢復健康。

韓國近期疫情升溫，截至今天凌晨零時，累計25萬5401人確診，演藝圈確診消息也時有所聞，但尚未出現過同一團體中超過半數成員確診案例。（編輯：周永捷）1100902