全台疫情三級警戒，藝文活動全數停辦，布拉瑞揚舞團首次嘗試《中興路二段191號》線上演出於28日登場。執行長廖詠葳表示，防疫期間停止現場展演，《沒有害怕太陽和下雨》因而三度延期，開始思索如何透過影片與觀眾線上互動。

國家兩廳院與布拉瑞揚舞團合作，6月下旬規畫「當我們宅藝起」線上特別企畫系列活動，以防疫在家能做什麼為主軸，團員在影片中大展裁縫、烘焙等技能，開啟斜槓人生，搭配歌手桑布伊輕快歌聲及音樂呈現，大獲好評，點閱率超高。

廖詠葳表示，防疫期間停止現場展演，舞團開始思索如何透過影片與觀者線上互動，6月陸續發布7支影片，以輕鬆幽默的方式聊防疫議題；另有4檔影音作品在臉書、youtube播出，分享排練場大小事。

布拉瑞揚舞團今年首次挑戰線上展演《中興路二段191號》線上演出，藝術總監布拉瑞揚用「海洋、土地、人」編織1小時節目內容，還有許多不曾對外發表的精彩片段，也特別邀請桑布伊跟舞者合唱《擁抱》，在線上擁抱大家。

「線上展演對創作者來說是個挑戰」執行長廖詠葳說，表演藝術的魅力在於觀眾看見的東西是直觀的，以開放、多元的角度欣賞演出，透過數位媒介呈現，創作者就需思考如何說故事，敘事角度也都不同，是一大挑戰。

《中興路二段191號線上演出》將於28日晚間8點登場，即日起在KKTIX系統開放購票（網址https：／／pse.is／3mnsvc），執行長廖詠葳表示，希望透過線上演出打破地域限制，讓更多觀眾認識布拉瑞揚舞團，欣賞有歌、有舞、有感動的演出。