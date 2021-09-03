中秋節烤肉已是多年來的傳統，烤肉醬更是美味的靈魂，悠遊卡公司將消費者熟悉的好味道化為悠遊卡造型，搶在中秋前夕推出「金蘭烤肉醬3D造型悠遊卡」，共有瓶裝、罐裝2種樣式，罐裝小巧逼真、瓶裝嗶卡時會發光，7日起分別在7-ELEVEN ibon及全家FamiPort開放預購。

悠遊卡公司指出，悠遊卡近幾年陸續將消費者熟悉的好味道化為悠遊卡的造型，之前推出的「金蘭醬油3D造型悠遊卡」、「金蘭油膏3D造型悠遊卡」受到市場廣泛歡迎，這次推出「金蘭烤肉醬3D造型悠遊卡」同樣具濃濃懷舊風，罐裝小巧逼真、瓶裝嗶卡會發光，各有特色。

7日上午11時起，民眾可在7-ELEVEN ibon預購「金蘭烤肉醬3D造型悠遊卡-瓶裝」，每個售價350元，若要預購「金蘭烤肉醬3D造型悠遊卡-罐裝」版，則要前往全家便利商店FamiPort開放預購，每個售價300元，數量有限售完為止。