中央流行指揮中心今公布，有2位長榮機師確診，且其中1位機師的子女也確診，桃園市也啟動強化警戒二級。對此，新北市長侯友宜表示，新北跟桃園是共同生活圈，面對疑似Delta病毒，生活圈要全面備戰，面對桃園強化警戒二級指引會強化滾動檢討、全面備戰。

侯友宜今主持疫情說明會表示，CDC指揮中心有指出桃園某高中生疑似是Delta病毒，指揮中心宣布個案是從機師染疫後傳給孩子，擴大匡列校內師生以及家長，因為新北和桃園是共同生活圈，面對疑似Delta病毒要全面備戰。

侯友宜表示，根據CDC說明，因為機師有飛到澳洲往返狀況，澳洲在Delta病毒肆虐下，每日有將近1100確診，目前台灣境外移入13例有12例是Delta病毒，雖然基因定序尚未出來，但Delta病毒可能性高，面對Delta病毒來勢洶洶，生活圈全面戒備外，面對桃園指引，新北會強化滾動檢討，全面備戰。

面對桃園疫情，侯友宜也重申5點項目，第一對防疫旅館要加以強化，第二確保檢測、增加醫療量能，第三盡快安排學生疫苗施打，只要疫苗一到，就會立刻安排學生施打，儘早有保護力，另外面對境外生入校前篩檢，市府也會跟校園保持聯繫，提供免費PCR篩檢。最後，持續呼籲中央部署第三劑疫苗施打，第一劑疫苗施打僅有42％，呼籲中央Delta病毒絕對不等人，一定要積極備戰準備。

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