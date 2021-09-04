《美麗島電子報》日前公布的民調結果顯示，有55.1％民眾表示信任蔡英文總統，41.3％表示不信任；同時，有55％民眾對蔡英文的執政表現表示滿意，不滿意的則為43.3％，且國民黨信任度仍低、民進黨信任度回升。前國民黨青年團總團長呂謦煒認為，民意調查真真假假，其實每一位民眾親自選擇的疫苗傾向，才是最真實的民調。

呂謦煒指出，蔡英文政府對國產疫苗大加護航，先射箭再畫靶，在沒做三期試驗的情況下，就以台灣獨用的技術，護航高端通過台灣緊急授權許可。蔡政府也對高端疫苗高度評價，還在媒體上帶了各種風向。結果施打劑數如何呢？以8月31日的數字來說，施打6102劑疫苗當中，僅504劑施打高端，佔當天施打比率只有8.2％。

呂謦煒抨擊，蔡英文政府曾經對 BNT 疫苗大加阻撓，還曾用各種大陸疫苗、過期疫苗等酸言酸語對待，更遲遲才通過緊急授權許可，各種抹黑招數出盡，直到慈濟與民間企業看不下去，蔡政府才停止阻撓。

結果，截至9月1日下午資料。8月28日才開放登記的 BNT，登記願意施打的人數就有331萬1293人，比起7月28日就開放勾選的高端，願意施打的人數僅134萬2054人，人數足足超過2倍；而願意施打高端的人數，僅佔目前登記人數的不到10％。目前台灣可打的4種疫苗中，堅持不打高端的民眾更有高達157萬4696人。

呂謦煒指出，已經有多數民眾不相信蔡政府的大內宣，但是現在又傳出多起高端疫苗的不良反應案例，甚至有6起死亡病例傳出，目前政府都將其死因歸咎於慢性病等，沒有一例說是與高端疫苗有關。

呂謦煒質疑，這些原本就願意去打高端的民眾，在蔡英文政府最不可信任的時候仍然願意相信政府，結果民進黨卻背叛了他們，讓他們即使在疫苗之後過世或住院，仍得不到慰問、道歉與公道，對這些人來說心裡又有多痛？他們之後對蔡英文政府的政令宣導又會做何感想？

呂謦煒表示，對民進黨上上下下護航高端的態度，人民已經用最實際的疫苗預約平台給出了答案。對蔡英文政府的大內宣，民眾已經不買單；國民黨始終堅持引進合乎國際品質的疫苗，呼籲政府盡快洽購國際疫苗，相信人民也看在眼睛裡。

呂謦煒強調，比起電話抽樣幾千人、隨著機構與問法不同可能得出不同結果的民調，全台千萬人民對疫苗的選擇，才是最真實的民調。