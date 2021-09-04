集集鎮長陳紀衡公開宣布角逐明年南投縣長選舉，並提出九大願景。（陳紀衡提供／陳淑芬南投傳真）

「友善新南投，『紀』續加油！」，集集鎮長陳紀衡今天正式宣布角逐明年的南投縣長選舉。他表示，南投縣面臨高齡化社會、城鄉資源分配不均及青年外流等難題，他提出首重長照、育兒及人本交通等九大願景，希望能統性地規劃、處理南投縣長久以來的沉痾，注入活力與創新。

民進黨籍集集鎮長陳紀衡日前推出「鎮長選縣長」廣告看板，引起政壇震撼。1985年出生的他在7年前以素人之姿投入集集鎮長選舉，不但成為當年全台灣最年輕鎮長，還一舉蟬聯兩屆，頗受矚目。他今天並正式公布，將帶著兩任鎮長的歷練投入明年的南投縣長選舉。

陳紀衡表示，他將懷抱初衷「行動帶來改變」，主打「清廉、基層歷練、勇於改變」，並提出九大願景，包括人本交通、長照永續、親子友善、與環境共榮、青年新契機、生活加值、深度觀光、清廉勤政、再造光榮感等，承諾打造「友善新南投」。

陳紀衡強調，他是南投人，從育兒、就業到養老，也跟每縣民有相同的煩惱，他重視長照來自他弱勢家庭的背景，他母親離世前曾臥病在床逾十年，因有父親、居家照護人員及政府補助的專業居家照護支援，讓他與姊姊得以勇敢追夢，所以，他在鎮長任內努力爭取增加長照據點、長青學苑課程等，打造友善長輩的養老環境。