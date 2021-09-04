為嚴防Delta病毒引發新疫情，交通部民用航空局今天再次要求所有機場與航空公司全面盤點防疫措施，民航局長林國顯並親自致電華航與長榮董事長，要求檢視並落實外站防疫工作，無法執行，就應檢討航線運作。

由於本週已經發生三起完整接種疫苗的機師感染Delta病毒確診案例，顯示Delta病毒確實有極強的穿透力，民航局今天再次要求桃園機場等有國際線航班營運的機場，嚴格檢視機場清消作為，並應一一確認執行，同時也應配合各地衛生主管機關檢查。

林國顯指出，基於對國際疫情的研判，民航局先前建議指揮中心修正機組員居家檢疫規定，取消可在符合規定住所居家檢疫的規定，自上月28日起要求需執行居檢的機組員一律入住防疫旅宿或防疫宿舍。

而指揮中心鑑於Delta病毒的強勢威脅，也提前自昨天起針對已經完整接種疫苗的長程航班機組員，實施返國後居需接受「5天居家檢疫＋9天加強版自主健康管理」規定，目的都是為了防止Delta病毒對防疫工作與國人健康造成的危害。

對於新防疫要求帶來的防疫旅館需求，民航局表示，已配合指揮中心與桃園市政府共同檢視桃園地區5家防疫旅館，只要各項環節均能符合防疫規定，就會立即啟用，供機組員入住居檢。

而針對昨天確診的機師可能違反防疫規定，民航局表示，已著手調查相關事證，如果確認違規，就會依違反傳染病防治法開罰。

此外，配合指揮中心要求，民航局已要求長榮自8月21日後飛過芝加哥航線的機組員全部召回採檢並執行居家檢疫，相關工作已大致就緒，共召回283人。

林國顯表示，今天上午，他也打電話給華航謝世謙、長榮林寶水兩位董事長，請他們立即檢視並清理所有防疫環節，尤其是外站的防疫泡泡，務必要確認符合指揮中心的防疫要求，無法落實，「就應該檢討航線的運作。」

林國顯表示，防疫工作需要各個環節共同合作與配合，指揮中心提出的措施，民航局均會一一督導航空公司落實執行，並隨時配合疫情變化機動檢討。