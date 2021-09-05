知名刀劍古物收藏家盧益村，去年2月自國外購買3把武士刀，由於刀柄及刀鞘是非洲象牙製，被海關查扣，盧因違反《野生動物保育法》獲緩起訴處分確定。檢察官在緩起訴期滿後，向法院聲請沒收這3把武士刀獲准，盧不服，向台灣高等法院提抗告遭駁回，盧確定拿不回這3把武士刀。

盧益村於去年2月間，自英國拍賣行購買進口3把武士刀，由於刀柄及刀鞘是象牙製，象牙屬於保育類動物產製品，非經主管機關許可不得輸入，盧被依違反《野生動物保育法》送辦。

北檢調查時，盧男供稱，他是為了寫書才買刀，雖曾向主管機關申請，但申請尚無下文，刀就寄來了。檢察官因盧坦承犯行，給予緩起訴處分，期限1年，須支付公庫4萬元。

今年6月，盧的緩起訴處分屆滿，檢察官向台北地院聲請沒收這3把武士刀，北院裁准，盧向高院提抗告。盧指稱英國拍賣行資料，只提及刀有象牙材質，沒說明亞洲象或非洲象，他進口時不知3把刀是保育類野生動物產製品。

盧並稱，他知悉這3把刀是保育類野生動物產製品後，曾向農委會申請輸入，但均遭否准。他認為依照農委會函文，可以進行退運處分，因此請求高院撤銷北院沒收裁定，讓他將刀退運後再申請重新進口，以便能繼續研究並完成寫書。

高院認為，盧的3把刀均為保育類動物非洲象產製品，且盧已向檢察官自白認罪，事後卻主張不知是保育類動物產製品，不採信盧說詞，認為盧抗告無理由，裁定駁回，不得再抗告，全案確定。