新北市板橋幼兒園群聚擴大，已累計15人染疫。胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文感嘆「正如預期幼兒園爆了」，小兒科醫師柚子醫師陳木榮認為，在這種情況下，「孩子的隔離跟接觸者的隔離都是大工程。」

新北市板橋幼兒園昨(6日)爆發群聚感染，30多歲的女教師（案16129）5日確診，6日爆幼兒園8名幼童、1名家長染疫，今上午再增2幼童、3家長中鏢。為此醫師蘇一峰在臉書發文「正如預期幼兒園爆了」，他認為最重要的還是找出幼兒園病毒從何而來，是否有社區感染可能性。

小兒科醫師陳木榮則在粉專指出，確診者若是幼童，因無法單獨隔離，需要照顧者，導致隔離的照顧治療難度增加，直言「這種情況下，孩子的隔離跟接觸者的隔離都是大工程。」

醫師陳木榮的貼文一出，讓許多家長紛紛表示，希望政府正視兒童間傳染的問題，因為孩童較沒有防疫觀念、無法打疫苗、很難控制之外，幼童的隔離也是一大問題，並對染疫的小朋友感到心疼，「這真的很吃力，幼兒都需要家長照顧」、「做父母的都心疼孩子受苦」、「隔離的照顧治療難度很高，而且護理人員會加倍的辛苦。」、「兒童間的傳染正是之前以色列疫情爆發的原因之一」。