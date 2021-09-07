網紅孫生是YouTuber團體《Wackyboys》（反骨男孩）成員之一，他的母親因為精神疾病會出現偷竊行為，因此常進出監獄讓他十分無奈，「整天把時間花在處理媽媽的事情就飽了」，日前他又發文表示媽媽出狀況了，透露對方住的小套房在不開冷氣的情況下，一個月的電費竟高達6550元。

孫生在IG發文透露，他幫媽媽租了一間2到3坪的小套房，水電費由他來支付，然而他日前收到帳單卻大傻眼，6550元這個數字讓他忍不住驚呼，「我大叫！嚇到不行，我這輩子從來沒看過這種電費。」他坦言自己一個月的電費也才1、2千元，加上媽媽也跟他說自己沒在吹冷氣，更加讓他滿頭問號。

孫生在限時動態無奈發文，透露媽媽又出現其他問題。(圖/翻攝自孫生IG)

孫生崩潰地表示：「到底是房東做手腳，還是我媽又在撒謊？2、3坪的小套房有可能電費6500嗎？」過了10幾個小時後，他也更新從網友和親友那邊收到的回饋，無奈透露大概有破千人都跟他說這種情況是不可能的，收到的訊息多到滑不完。

孫生透露有很多人都告訴他，這種情況是不可能的。(圖/翻攝自孫生IG)

事實上，孫生過去曾特別拍影片曝光媽媽的精神狀況，表示媽媽因為精神疾病問題，常無法克制地偷東西，之前才出獄5天，又被警察找上門關切，雖然孫生坦承此事，卻被網友砲轟是在消費媽媽，讓他忍不住怒嗆，「叫他們自己來擁有這個媽媽試試看，沒有人會消費自己的親人」。