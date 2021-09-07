黃姓男子因未經申請核准而經營搬家業務挨罰10萬元，他以交通部公路總局為被告，提起行政訴訟否認違規；台北地方法院佐以臉書網頁及客戶留言內容，認定他確有經營搬家業務，駁回訴訟。可上訴。

黃男用登記其配偶及其女兒名下號自用小貨車，未經申請核准而經營搬家業務，並在車輛之車身印有「搬家」字樣，違規經營汽車貨運業，經雲林監理站舉發，公路總局裁罰10萬元，他不服處分，提起訴願，經交通部決定駁回，他提起行政訴訟。

台北地院審理後認為，黃男告雖主張其未經營搬家業務，網頁照片係虛擬合成且杜撰，因捐贈二手物品委請親友及網友幫忙留言好評，張貼照片上並無顯示拍照日期及地點，被告未當場查獲其違規之具體事實等語，但這些辯詞與事實不符。

北院認定，黃男臉書網頁文章及照片、客戶事後於網頁發布之網評及談話紀錄表等資料與原告所使用門號、居住地址、汽車車籍資料及感謝狀互核均一致，並不是虛擬合成或杜撰而成，裁罰10萬元認事用法並無違誤，駁回黃的訴訟。