中秋佳節下周登場，豈料新北疫情升溫，各縣市更相繼禁止民眾前往河濱公園烤肉，台北市長柯文哲對此強調，疫情變化莫測，時間到再做決定，畢竟時間越近越好預測，若要他現在預設2周後要什麼做，他會趨向保守作法，和當時決定停辦台北燈節的決策一樣。

柯文哲今日下午主持防疫記者會，媒體再度追問中秋節烤肉指引，以及河濱是否開放烤肉。柯先是嘆口氣表示，全台灣人民都在慢慢習慣，時間比較接近才做決定，因為疫情來勢洶洶，到底這樣就結束還是散開，「你現在問我也不知道」，若要預測2周後要怎麼做，他會趨向保守。

柯坦言，假使重來一遍，今年台北燈節應該要辦，當時就有人問他為何跨年辦、燈會不敢辦，因為跨年晚會是當天早上決定今晚要不要辦，思考時間很短，可用當時資料決定12小時後的決策，但要他決定45天後才要辦的燈節活動，「坦白講這超過我醫學能力，不可能」。

柯認為，時間越近越好預測，時間越遠越難預測，如果每樣都要百分之百，只好越來越保守，如果當時大家不要逼他在45天前做決定，他只好說不要辦，但如果是3天前決定，也許台北燈節就辦下去了，總而言之新常態很重要的精神是要有心理素質，慢慢去適應。

此外，除民眾自主的烤肉活動外，媒體也詢問各行政區里辦公室都有多場中秋活動，粗估單一行政區就超過30場，恐造成大批人潮聚集，市府是否要求停辦？若不停辦是否會加強防疫措施？並呼籲民代減少跑攤？

北市副市長黃珊珊表示，市府早在8月發函給各里辦公室，當時就決定不辦中秋晚會活動，改為致贈紀念品，因此北市目前沒有公辦的中秋群聚活動，其他中秋活動迄今都有符合中央規範，維持室外300人、室內80人的標準，暫時還是以這標準為主，這2天會討論後續處理，也會請各局處表示意見，因為每個地方都在陸續舉辦活動，屆時再來討論解封方式。