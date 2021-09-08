各國狂打疫苗盼能擋住Delta，但突破性感染案例頻傳，一名網友發文說，感覺打完2劑疫苗也無法保護所有人，特別是高風險族群，但若台灣疫苗打到90％以上，政府敢直接放生大家，不管防疫了嗎？貼文引起網友討論，首先台灣要打到90％就不是很容易，也不知道要多久才會實現，再加上台灣人的習性就是怕死，看到1例確診都會恐慌到不行，怎麼可能允許政府放生。

一名網友在PTT上發文表示，Delta變異株來勢洶洶，突破性感染的案例頻傳，感覺新冠疫苗接種完2劑也無法保護所有人，特別是老人、胖子、慢性病患者與免疫力低下的族群，不知道台灣如果疫苗覆蓋率提升至90％以後，政府敢直接「放推（網路用語：放給它爛）」大家嗎？

貼文引發網友討論，「12歲以下不能打，應該很難到90％」、「疫苗根本沒啥屁用，以色列示範給大家看了」、「台灣打到90%時，其他國家早就開放」、「不太可能兩劑到90%，頂多70%就算很厲害了」。不過，也有人認為，台灣不可能打完疫苗就放給它爛，因為台灣人光是看到1例確診就可以恐慌到不行，台灣人就是怕死啦！

另有網友則以新加坡為例說，當時新加坡的開放宣言就說了，初期確診會爆增，但要密切觀察重症人數是否增加，希望符合疫苗接種資格的老人快出來打，「有目標的準備開放，絕對會比追著其他國家開放，而在沒有準備好的狀態下被迫跟進來得好」。