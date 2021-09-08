旅美台日混血諧星渡邊直美九月初在YouTube頻道「NAOMI CLUB」進行直播，超過3萬人收看。渡邊一講就是3小時半。她的話題五花八門，從打線上遊戲講到她的台灣人母親。

渡邊回憶，母親管教極為嚴厲，自己在學生時代某回曾在友人家留宿一夜，早上回家母親拿著木刀在門口守著，母女展開追逐戰，「我們家那邊不良少年多，媽媽是怕我學壞變太妹才這麼緊張。」

「媽媽什麼都會，家中的大魚缸清潔換水時媽媽也自己來，一開始把舊水引出時，媽媽『呼』一口就完成，叫我也要學會，但我很笨地把魚缸水吸進嘴裡。」

之後她進入東京進吉本興業的諧星養成學校「NSC」時，一聲不吭就離鄉遠走，「不過那之前我就常提到想當搞笑藝人的事情，所以家人們其實心裡有數啦。」

渡邊茨城縣出身，當時尚無去東京的經驗，只知道電車的環行東京的「山手線」，以及往茨城、仙台方向的「常磐線」，她自嘲「我那時真的以為常磐線可以到全國各地，甚至能搭到北海道！」