喜歡看帥哥乃人之常情，而帥爸配上萌娃的組合更是讓人心動不已！在Instagram裡有一個帳號，以專門蒐集爸爸帶著自家小孩去迪士尼遊玩的照片而意外爆紅。而會爆紅的最大原因，就是照片內的爸爸們不僅充滿成熟魅力，顏值也都特別高，這個帳號更有高達40.5萬的追隨者。看完之後也讓粉絲只能說，別人的爸爸總是不會讓我失望！

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

迪士尼樂園是個充滿快樂、幸福、夢想的樂園，在這裡彷彿置身於童話王國，是個深受小孩喜愛，也令大人們著迷的地方。許多爸爸媽媽都會在孩子長大前帶著他們一起到這個夢幻的王國創造回憶，所以在迪士尼總是能看見家長與孩子們之間甜蜜的互動。

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

而這個特別的IG帳號「dilfs_of_disneyland」專門蒐集各種在迪士尼爸爸帶小孩遊玩的照片，這個帳號更有高達40萬的追隨者，這些帥氣程度不輸明星的爸爸們，也讓許多追隨者表示「這是我唯一需要的帳號」、「顯然所有的帥哥都在迪士尼」、「想去迪士尼了」、「這個帳號實在太棒了！」、「這個帳號激發了我想生小孩的慾望」，也有許多網友紛紛在留言標記自己的姊妹表示「妳應該關注這個帳號」、「這是屬於妳的地方」。

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

這個IG帳號叫做「dilfs_of_disneyland」，後面的英文很好懂，不過前面的dilfs是什麼意思呢？其實就是「Dad I’d Like to Fuck」，非常直接明瞭，簡單來說就是性感好爸爸的意思

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

（圖／翻攝自dilfs_of_disneyland IG）

看完以上這些爸爸的帥照，是不是覺得整個身心靈都被療癒到了呢？不過現在全球疫情緊繃，暫時還是不要出門比較安全，等疫情結束之後，再手刀搶機票、搶門票，親臨遊樂園現場和天菜爸爸們來個近距離接觸吧！