SK-II肌活能量精萃30ml，3700元。（SK-II提供）

SK-II肌活能量輕盈活膚霜80g，5200元。（SK-II提供）

BY TERRY玻尿酸怦怦清透保溼霜，3150元。（BY TERRY提供）

女星湯唯隨時保持仙女氣場，當被問及對婚姻的想法，她說，「沒想過結婚與否，也沒想過會嫁給一個外國人。但後來慢慢發現，我和我先生做了很多年的朋友，我覺得沒有人比他更懂我，也沒有人比他更有耐心地聽我講話，他真的是我最好的聽眾。」

對湯唯來說，選擇保養品跟選擇另外一半的概念也相同，她喜歡這種陪伴的感覺，她在使用青春露時，會輕輕拍打在臉上幫助吸收，她自嘲自己並不是特別女生的人，早期不注重保養，跟SK-II合作後才一步一步學習，了解到保養原來是一種儀式感，當然她喜愛青春露的原因就是可以簡單使用，不需太繁複的步驟。

久未推出新品SK-II，青春露由許多天后坐鎮代言，這次針對肌活能量系列發表4款新品訴求科技配方，也建議搭配經典明星商品青春露使用。

BY TERRY經過多年研發推出純植萃成份「玻尿酸怦怦清透保溼霜」，使用了獨家研發的激光煥亮複合配方，在英國上市後引爆搶購熱潮，具有清爽不黏膩的特點，也受到台灣消費者青睞。