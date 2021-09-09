生牛肉活章魚(攝影：洪書瑱)

【旅遊經 洪書瑱報導】

韓國是近幾年國人愛出遊的國度，而韓國美食更是受到國人的喜歡，如《一日三餐》、《伊食堂》等節目，在台都創下不錯的收視，而韓國各地也有許多代表食物， 如：濟州-黑豬肉、全州-拌飯、大邱-炸雞、水原-排骨、光州-烤牛肉餅、羅州-牛骨湯、木浦-章魚、公州-栗子、春川-蕎麥麵、安東-燉雞、仁川-炸醬麵……，當然國人對於辣炒年糕、韓式拌飯、人蔘雞、生菜包肉、辛奇(Kimchi)，甚至在家隨時也會來碗辛拉麵等都如數家珍！

國人對韓國美食如數家珍，牛肉湯(圖：洪書瑱)

國人對韓國美食如數家珍，人蔘雞(圖：洪書瑱)

國人對韓國美食如數家珍，辣炒年糕(照片出處_韓國觀光公社)

根據2020年台灣餐飲景氣白皮書調查報告顯示，在2020年所有台灣餐飲業態的來客組數多為持平或略減的情況之下，韓式餐飲來客組數大幅增長 23.6%，年營業額成長超過兩成（21.3%）居冠，可看出韓式料理，近來在台灣被接受及受歡迎的程度。而尋找美食往往是台灣民眾旅遊的重點項目，因此韓國觀光公社希望藉由韓食的加持，可以吸引大家未來到韓國各地進行未曾有過的美食之旅，故繼五月所舉辦的韓食料理體驗組合包相關活動後，再次推出以韓食為主題的線上活動「饗遊韓國」。

黑豬肉湯麵(照片出處_濟州觀光公社)

濟州Omegi年糕(照片出處_濟州特別自治道)

此次「饗遊韓國」活動，由韓國觀光公社台北支社和濟州特別自治道與濟州觀光公社共同舉辦，利用【美食總動員 木浦美食餐廳 TOP9】、【在濟州島該吃些什麼呢：9種特別的當地美食】二支影片，介紹與首爾不同、較不為大家熟悉的美食，例如: 木浦的活章魚、辣嫩雞、牛肉餅、蟹肉拌飯，及濟州的馬尾藻湯、鰤魚生魚片、水拌生魚片、豬肉湯麵等。

江原道江陵咖啡(照片出處_韓國觀光公社)

饗遊韓國 獎品照

為了讓台灣朋友有更多的機會在還無法出發前往韓國的期間先在台灣解饞，民眾只要在活動期間今(9)日起至9月21日(二)23:59，看完影片並完成「饗遊韓國」指定任務，就有機會帶走內含江原道江陵咖啡糖、辣炒年糕杯、濟州Omegi年糕DIY包、和濟州黑豬肉泡麵等的「饗遊韓國BOX」，最大獎還有高達＄4000元的在台韓食餐廳餐券，獎項共400個，另外也在韓國觀光公社台北支社、濟州輕鬆遊粉絲頁同步舉辧好康活動！

韓國觀光公社台北支社 李長儀支社長表示：「【饗遊韓國】在取名上不但表現了想遊韓國的心情，也是有著以宴請台灣朋友的方式遊歷韓國各地的隱意，希望大家在疫情結束後，能到韓國各地品嘗當地的特色美食！」

※.影片：

美食總動員 木浦美食餐廳 TOP9

※.9種濟洲特有當地美食：

相關韓國觀光、台北支社等訊息，可至「韓國觀光公社台北支社」Facebook粉專查詢！

圖片、影片：韓國觀光公社提供