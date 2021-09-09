【愛傳媒左化鵬專欄】「哈哈，哈哈，哈哈哈⋯⋯」。他露出了雪白的牙齒，掀開上口蓋，示範如何發出正確的笑聲。他洪亮的笑聲，驚動了正在打盹，耳朵重聽的張悅公，以為發生什麼「大代誌」。接著，他指著肚臍下方約三吋的地方說：「這裡是丹田，如果用丹田正確發聲，可以大笑兩個小時，絲毫不覺得累」。

我摸了摸自己的大肚腩，只感到有一團五花肉，哪有什麼丹田，看來聲樂家的肚子，硬是和平常人不一樣。那天，我們幾位好友，應劉先昌兄邀約，前往邱文苑大溪頭寮的雅居作客。

來賓范宇文兄嫂、李宗球賢伉儷、主人邱文苑夫妻，他們各個都是國內著名的聲樂家，想必每一位都有一副好丹田，只是隔著肚皮，外人想看也看不見，想摸也摸不著。

教我們正確發出笑聲的是國內第一男高音李宗球。他呱呱墜地時，哭聲就特別宏亮，讀小學時參加音樂比賽，初試啼聲，就一鳴驚人。

後來，進入政戰學校音樂系接受正規訓練，開啟了他的美聲世界，在名師教導下，他除了用聲帶發音，還學會了用丹田，帶動胸腔、口腔，頭腔一起共鳴，他唱高音時，主要是靠頭腔發揮作用，使得歌聲顯得更溫潤，更豐滿，更悅耳動聽。

畢業後，他參加台北市藝術歌劇演出，作品有卡門、杜蘭朵公主、托斯卡、阿依達等，在西洋歌劇《波希米亞》中唱男主角。他的音樂才華，受到國內樂壇重視，民國七十三年，國家保送他到維也納市立歌劇院深造，使他的歌唱表演藝術，又提升到一個新境界，學成歸國後，凡是國內有大型的歌劇表演，舞台上都可看到他的身影。

李宗球和夫人趙雅麗，都是虔誠的基督徒，他們是大學音樂系同班同學，趙雅麗也是國內知名的次女高音。這一對當年校園人人稱羨的金童玉女，相依相偎，夫唱婦隨了一輩子，育有二女一子，生活幸福美滿。

不料，民國九十二年，剛滿五十歲的李宗球，因身體不適，住院檢查，不菸不酒，沒有家族病史的他，竟然被發現罹患了肝硬化。已無藥可醫，除非換肝。

對歌唱生涯正達到巔峰的李宗球而言，這不啻是晴天霹靂。他虔誠地禱告，希望上帝眷顧能延壽十年，等小兒子大學畢業，就算離開世間，他再也沒有牽掛。他靠著堅強的毅力和病魔奮鬥，熬了一年又一年。

上帝沒有忘了對他的應許，十年後，民國一百零二年，他突然病情惡化吐血不止，被送往醫院急救，正在生死一線間，他的心肝寶貝小兒子，在美國大學畢業，飛奔回國，堅決要捐肝，救父親一命。

換肝那天，親友和主內兄弟姊妹，整天為他們父子守望禱告。那晚，醫生笑咪咪的宣告：手術成功，大家大喜過望。經過一年的觀察和追蹤治療，他的肝功能已完全恢復正常。孝順的兒子，給了他全新的生命，全能的上帝，賜給了他快樂的靈魂。

那天的聚會，我好想聽他高歌成名曲。《古月照今塵》和《松花江上》，或是他的詼諧說唱。可惜，相聚時短，未能如願。沒有關係，來日方長，我先回家練習用丹田發聲，唸六字大明咒：唵．嘛、咪、叭、哞、哄（All money back me home）。

作者為資深媒體人

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