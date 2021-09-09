另有網友分享古早壹元鈔票與真實場景的合照。（截自臉書社團《騎車環島趣》）

旅遊方式百百種，想過「跟著鈔票去旅行」嗎？新台幣不同面額的紙鈔，印製著不同地點，一名網友分享，他拿著各種面額的鈔票，到鈔票上的地點去旅行，並將紙鈔對折後，與真實美景合照，眾多網友看完讚嘆：錢圖無羨、太有創意！

一名網友在臉書社團《騎車環島趣》分享：「『鈔票重疊』打造最美風景，台灣一千元鈔票上的玉山北峰（應為在北峰上拍攝主峰）圖片，一百元鈔票上的陽明山中山樓，兩百元鈔票上的總統府，與真實場景做兩相對比，無論是畫面的角度或建築的外觀都抓得剛剛好，呈現古今場景對比的感覺！」。

原PO將紙鈔折疊一半，並與真實場景結合成，拍出創意美景照，讓眾多網友讚嘆：「錢圖無羨」、「厲害」、「這個有創意」、「太有材了你」、「千元鈔的最厲害」、「這個創意在旅行中完成，真的滿好玩的」、「只差南湖大山2000」，還有網友搞笑表示：「請問我現在在玉山頂 哪裡有ATM可以領錢？在線等 謝謝」。

另還有網友分享早期綠色壹元紙鈔與紙鈔上圖案象鼻隧道的合影，表示下次再去也要來「疊一下」。