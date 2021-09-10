陳姓男子與林姓女子結婚後爭執不斷，林女指控陳男嘲笑她未就讀大學，且習慣以用力甩門之方式表示不滿還罵三字經髒話，她提告請求離婚並求償。歷審認定林女遭受不堪同居之虐待，判准離婚並要求陳男須賠償80萬元精神慰撫金確定，陳不服提再審遭駁回。

林女提起訴訟指出，她與陳男在1973年結婚，對方就日常生活起居及她交友社交之處理方式，常以文字、言語指責、貶抑她，嘲笑她並未就讀大學，且習以用力甩門之方式表示不滿，2016年陳男情緒失控，以三字經怒罵她，致她不顧當時只穿睡衣、拖鞋，驚慌逃出。

林女說，她暫居女兒在美國住處時，林男又以LINE簡訊責問她稱「唱反調／扯後腿，不要在2個小孩前，回台再發揮」、「真不要臉，還丟臉丟到女婿面前」，分居期間，陳男不但沒有反思自己的過錯，反將2人多年努力累積共有的財產都認為是其個人貢獻、占為己有。

一審及二審都認為，林女受到逾越一般人通常所能忍受之程度，而有人格尊嚴與人身安全，危及婚姻關係之維繫，陳男確對林女為不堪同居之虐待，判准離婚，且陳男須賠償80萬元，上訴後，最高法院駁回確定，陳提再審遭高院駁回。