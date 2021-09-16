高雄市龔姓男子偷抱蔡姓男子家中剛出生幼犬拒還，雙方爆發口角，蔡男盛怒之下、打電話叫李姓男子等人分持鐮刀、酒瓶將龔男圍毆致死，一審遭重判。高雄高分院認定案發後蔡男幫叫護車，無殺人犯意，改依重傷害致死等罪將蔡男等人輕判6年6月至10年，可上訴。

一審依殺人未遂罪重判蔡男14年、李男13年、蔣男11年、楊處徒刑8年。二審法官認為蔡男等沒有殺人犯意，改依重傷害致死從輕發落，改判蔡男6年6月、李男10年、蔣男8年、楊姓男子8年6月。

2019年3月10日上午，蔡男不滿龔男擅自抱走他飼養的土狗、剛出生的幼犬，雙方透過臉書私訊爆發激烈口角。當天中午，蔡男傳訊「你尚好是用你這條命來賠這隻狗仔」嗆龔男，龔男不滿被嗆，直接騎車到林園區溪州2路一處鴿舍工寮，登門找蔡男理論。

龔男抵達工寮後直接開嗆「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」，蔡男人不在場，直接用手機發號施令，要在場助陣的李男、蔣男和楊男3人和2名少年直接教訓龔男，眾人抓起鐮刀、酒瓶、木棍等物攻擊龔男5分鐘之久，龔男最後因頭部重創倒地，送醫搶救一個月後不治。

一審依殺人未遂罪重判蔡男等人，3名少年則送少家法院審理。高等法院高雄分院認為李男圍毆龔男後，還打電話請救護車將龔男送醫，認定蔡男等人無殺人犯意，改以重傷害、重傷害致死從輕改判，改判蔡男6年6月、李男10年、蔣男8年、楊姓男子8年6月，可上訴。