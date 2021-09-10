販毒集團24歲王姓男主嫌於台南市區租用民宅，每月以5至10萬元等高薪雇用6名員工，從事分裝、包裝及運送毒品咖啡、果汁包，台中市刑大循線南下破獲毒品分裝工廠，王男嫌見事跡敗露，連夜逃逸，警當場查扣K他命、毒品咖啡、果汁包、半成品、點鈔機及現金等證物，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方調查，王嫌雇用8、9年級生，引進設備分裝毒品咖啡及果汁包，依顧客喜好調配其口味，完全客製化，以符合時下年輕人；另其包裝以「BURBERRY」作為商標，印上「B」英數字，乍看像是潮牌商品，吸引年輕人購買，並利用網路作為販毒管道，向中、南部地區買家促銷，「大箱」的比較便宜。

販毒集團24歲王姓男主嫌於台南市區租用民宅，每月以5至10萬元等高薪雇用6名員工。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中市刑大偵一隊長涂志宏指出，3月查獲該集團林姓男成員，北上送交毒品，進而循線南下破獲毒品分裝工廠，並查獲許姓等5名共犯，順利瓦解該集團，王男見事跡敗露，連夜將包裝機及磅秤等物載離逃逸，本案共查扣毒品咖啡及果汁包計2160包、半成品約25公斤及現金4萬3000元，所幸警方及時查緝，才沒讓毒品流出市面，殘害青少年健康。

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