為維護我國智慧財產權，刑事局近年來積極打擊非法侵權案件，今年電偵大隊及保二總隊也已陸續破獲「TVPAY」及「EVBOX」等非法機上盒案件，台灣寬頻有線產業協會10日由理事長率領協會代表拜訪刑事局，除感謝警方的查緝成果外，亦將持續配合警方查緝行動，共同打擊盜版，並協助警方進行犯罪宣導，透過各系統業者於全台各地播送刑事局推出的「反毒」及「反詐騙」宣導影片。

警政署為落實保護智慧財產權政策，督促各警察機關執行查緝違反智慧財產權案件，今年迄7月止已查獲1989件、2587人。警方表示，智慧財產權一直是國際重視的議題，維護智慧財產權及人民使用正版的權益，不僅有助提升我國國際形象，亦有助於我國產業發展，面對科技發達與資通匯流快速發展的趨勢，為能有效遏止非法機上盒及網路侵權行為發生，將持續進行科技偵查人才培育並強化查緝能量，並透過跨境、跨部會合作及第三方民間力量協助，打擊非法機上盒及跨境侵權網站。