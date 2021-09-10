強颱璨樹颱風路徑逼近台灣，北市水利處10日表示，北市疏散門於11日上午10時實施河川區車輛「只出不進」管制措施，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停路邊停車收費。

水利處表示，強烈颱風璨樹即將影響北台灣地區，目前上游水庫仍為處於高蓄水位，如持續降雨可能會進行調節性放水，將造成北市河川水位上漲，河川疏散門可能進行關閉。

水利處指出，北市疏散門於11日上午10時實施河川區車輛「只出不進」管制措施，並間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，並暫停該區域路邊停車收費。

水利處呼籲，請民眾勿再將車輛駛入河川區停放，已停放於河川區內之車輛，也請儘早駛離移至堤內，到疏散門關閉前仍未移置而遭拖吊車輛，不分車型將一律開罰2400元。

若是疏散門關閉後仍滯留於河濱公園之車輛，則將視車型開罰車主2650至5900元的罰緩，提醒車主們務必配合切勿以身試法。

水利處呼籲，車主可至台北市停車工程管理處堤外停車場防汛簡訊通知登錄車輛資訊，或下載「台北市行動防災APP」，即可及時收到相關疏散門啟閉資訊。