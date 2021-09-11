雙十連假台金線機位 9／13上午9點開放訂位 18:302021/09/11 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙十3天連假台金航線將於9／13（周一）上午9點開放訂位。（李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙十3天連假台金航線將於9／13（周一）上午9點開放訂位，交通部民航局規畫10／8~10／12日為航空疏運管制期間，共提供1萬5280個座位數。 縣府提醒，管制期間機票均會加註「限當日當班次有效」、「逾期作廢」及「最遲於航班起飛前辦理退票」。另配合中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，鄉親應提早抵達機場為宜。 慶祝中秋及教師節 走馬瀨農場18至30日教師免費入場 搶AZ預約大當機 單日30萬人施打 #雙十連假 #國慶日 #開放訂位 #台金 #機位 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 璨樹最新風力預報出爐 這4縣市已達颱風假標準 17:092021/09/11 生活 店家憂新疫波 衝擊萬里蟹買氣 04:102021/09/11 生活新聞 強颱璨樹襲台 明雨勢恐較大 中市開設三級應變中心 11:502021/09/11 生活 疫後百貨周慶虛實並進 04:102021/09/11 時尚消費 陸港觀盤－恒指維持區間震盪 25,600點有撐 04:102021/09/11 全球財經 民眾反映疫苗名額不足 陳時中籲：避免跨區預約 15:162021/09/11 生活 離譜陸軍醉連長對女官兵伸鹹豬手 連甩4位官兵巴掌遭撤職 11:222021/09/11 社會 《櫃買市場》樂居科技24日創櫃板登錄前籌資 13:422021/09/11 財經 跌深傳產股 醞釀換股行情 04:102021/09/11 財經要聞 《傳產》8月民俗月買氣 北中南大不同 12:002021/09/11 財經 科普動畫《科學腦巨人》 12日晚間6點公視首播 12:542021/09/11 生活 生活熱門新聞 璨樹最新風力預報出爐 這4縣市已達颱風假標準 - 生活 不斷更新》璨樹發威 全台11日晚間、12日停班停課一覽 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 中颱璨樹總雨量飆700毫米 彭啟明曝周一颱風假機率 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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