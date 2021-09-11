雙十3天連假台金航線將於9／13（周一）上午9點開放訂位，交通部民航局規畫10／8~10／12日為航空疏運管制期間，共提供1萬5280個座位數。

縣府提醒，管制期間機票均會加註「限當日當班次有效」、「逾期作廢」及「最遲於航班起飛前辦理退票」。另配合中央流行疫情指揮中心實施本島往離島旅客篩檢措施，鄉親應提早抵達機場為宜。