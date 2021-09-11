社運名人兼熱血公民老師黃益中，近日在節目上談論男女AA制問題，自曝曾遇過大家一起唱KTV，結帳時卻有女生裝傻不付錢的案例，讓他一把火當場燒起來，直接跟對方要錢。對於「長得漂亮就是印鈔機」的說法，黃益中也不以為然，大爆若有這種心態的女生的最後可悲下場。

黃益中日前在《新聞挖挖哇》分享自身經驗，稱某次與朋友一群人唱KTV，曾遇過有女孩子聽到大家在那邊結帳算錢，卻還是拿著麥克風唱歌，企圖裝傻不付錢，連付錢的樣子也不演一下，讓他當場看了火燒起來，直接扮黑臉跟對方要錢，「那女生傻眼，她還跑去跟我朋友說不是不用錢嗎？」但黃益中也坦言若真的是長得很漂亮的女生，他可能會算了。

對此美女作家黃大米也分享朋友說過的一句話「長得漂亮的女生，很少過苦日子跟窮的，因為那一張臉就是印鈔機」，黃益中則認為，若真的漂亮身材好的女生，但個性真的很差，那也僅此一次，「人家也不會跟你約第二次，那如果跟妳約第二次跟第三次，那妳也記住一件事，他要的只是妳的身體！」

黃益中接著解釋，對正妹來說她可以用她的姿色去騙很多餐，那是她的選擇，但是最終的最終，等到有一天年老色衰之時，她就會發現為什麼當初那些妳認為比妳條件差的女孩子，全部都有好的歸宿，而妳自己每一年情人節還想約男生出來吃飯的時候，「妳才會知道妳自己揮霍了父母親給妳的這些外貌，妳最後變成一個可悲的、沒人要的、最後的，我覺得那種悲哀她自己要會去想。」