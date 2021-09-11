國民黨本屆青年團總團長任期將屆，黨內最近啟動第16屆總團長甄選活動，開放黨內18歲至30歲的在學學生報名，將於17日截止報名，預計9月20日公告初審通過名單，未來還需通過第2階段複選，由於下屆總團長將面臨四項公投與2022大選，有助於增加議題攻防、論述能力等政治實務技能。

國民黨表示，未來甄選脫穎而出的青年團總團長，除了肩負與年輕世代溝通、與青年關注議題接軌的重要性外，還將同時具備「指定中常委」資格，得以出席中常會共同與聞決策，傳遞時下青年對時事及公眾議題的想法與意見。

國民黨說，下屆青年團總團長將面臨年底四項公投以及2022年地方大選，這段過程勢必有助於議題攻防、論述能力、社群操作等各項政治實務技能，歡迎每一位不畏挑戰，且對政治與公共事務充滿熱情，願意進入體制推動改革者報名。

依照規定，參選者必須為年齡18歲至30歲的中華民國國民、國民黨員，並具備在學學籍資格，第一階段報名至17日截止，報名者須附上自傳、個人經歷、參選理念、專長等簡歷資料，錄製5分鐘內的個人短片，公開發布於個人粉絲專頁或社群媒體，於繳交書面資料時一併附上連結，並以國民黨青年團總團長擬參選人的名義投書媒體，聚焦「國民黨青年世代觀點」。