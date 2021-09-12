賀利菲德(右)單方面被對手狂揍，裁判因此喊停比賽。（美聯社）

賀利菲德爬繩索起身。（美聯社）

退役拳王賀利菲德(Evander Holyfield)的復出結果是一場災難，他在美國時間9月11日重回擂台對戰前格鬥冠軍貝佛特(Vitor Belfort)，在第一回合就被貝佛特打到躺在地上。雖然賀利菲德站起來還想繼續打，裁判因安全考量而在1分49秒時終止比賽。這場讓前美國總統川普(Donald Trump)都很期待並親自講評的拳賽卻是一場無聊的鬧劇。

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.



(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC — ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12 2021

58歲的賀利菲德狀態不佳，他的刺拳宛如發條沒上緊，看在44歲的貝佛特眼裡形同慢動作。賀利菲德打算以刺拳保持距離不成，遭到貝佛特近身勾拳猛揍，看上去令人難受。最後貝佛特一記上勾拳，賀利菲德倒地（滑倒），起身之後已經失去防衛能力，在貝佛特的亂拳之下難看地結束比賽。

這場拳賽在美國付費收看49.99美元，美國媒體評論「任何促成這場比賽的人都很可恥」，他們打得就是這麼爛。

賀利菲德年輕的時候以耐打著稱，他擁有鋼鐵般的下顎，耐打的程度不下於阿里(Muhammad Ali)、洛基(Rocky Marciano)這些傳奇人物，即使是麥克泰森(Mike Tyson)當年的鐵拳也打不倒賀利菲德。

麥克泰森去年11月重回擂台，54歲的泰森打了8個回合（每回合2分鐘）狀況相當不錯，他的風格依然是正面湊近對方然後猛出勾拳。事實上泰森年輕時就慣用的貼身打法對於高齡選手來說相當管用，因為他們的刺拳緩慢無力，無法牽制對手保持距離。

賀利菲德沒有修正自己的打法，還是用教科書那一套，面對年輕他很多的貝佛特幾無還手之力。當時有人慫恿泰森去打賀利菲德，但是沒成，現在看來賀利菲德哪裡還是泰森的對手？