製作單位也特別邀請「筱雯爸爸」來到現場幫黃筱雯慶生。（民視提供）

胡瓜終於回歸本周《綜藝大集合》，他說在休假期間瘋狂鍛鍊身體，「今天來到攝影棚是有簽下生死狀才敢來」，原來是來了重量級來賓—「奧運拳擊銅牌」黃筱雯，要來跟綜藝天王「對打」，但是沒有想到黃筱雯一出場就非常緊張，連名字都說不出來，可愛內向的她讓人直呼可愛。

被胡瓜問起奪牌秘技，黃筱雯說：「就是防守訓練可以讓她在奧運場上奪牌」，胡瓜一聽也想親自試試「防守訓練」，只見專業拳擊教練拿出「長條塑膠棒」，黃筱雯說這就是他們訓練防守的工具，要拿這個跟胡瓜練習，胡瓜苦笑說我今天原來是要「挨打」便做出拳擊備戰狀態準備開始，當起裁判的阿翔搞笑說：「筱雯這沒有其他絕竅，妳就是死命的打！」超無厘頭的交待讓黃筱雯忍不住笑場，也讓胡瓜急得推他一下要他不要亂說。

只見黃筱雯拿起塑膠棒飛快攻擊胡瓜的手、肩以及腰，胡瓜要用手臂以及身體檔住塑膠條的攻擊，看到這防守練習讓大家大喊超痛，也體驗到專業拳擊手的訓練過程，胡瓜招架不住黃筱雯的攻擊連忙投降喊停，直呼黃筱雯超強的氣勢就快把他嚇死，真的對打還得了。黃筱雯也表示說一開始很緊張不太敢打胡瓜，後來在練習時胡瓜說沒關係，才敢使出全力打，其實自己也很怕把胡瓜哥打趴，「實際參與在節目中，發現真的跟電視看的一樣，好笑又好玩」。

除此之外，錄影當天正好是黃筱雯的生日，製作單位也特別邀請「筱雯爸爸」來到現場，在最後頒發幸福獎金給黃筱雯時，現場響起生日快樂的歌曲，黃筱雯爸爸也端出了節目向「偷嘴甜點手創室」訂製拳擊銅牌蛋糕一同慶祝，場面溫馨又歡樂，讓人感動連連。