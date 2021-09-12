中颱璨樹從台灣東北角外海而過，即便颱風中心沒有登陸，但挾帶的雨量仍不可小覷，氣象局稍早發布16縣市豪、大雨特報，尤其東北部到中部山區，雨勢將達豪雨等級，雨勢之廣，全台包括石門水庫等7座水庫也啟動排洪放水。
水利署防災資訊網下午17時顯示，石門水庫水位已達243.98公尺，逼近滿位245公尺，因此已啟動放水，另外從北至南，也都有水庫排洪，包括青潭堰、寶山第二水庫、明德水庫、鯉魚潭水庫、集集攔河堰、牡丹水庫皆在進行放水作業。
氣象局下午17時15分發布豪、大雨特報，受第14號颱風璨樹及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣已有豪雨發生，今(12)日基隆北海岸及臺北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區有局部大雨或豪雨，臺中以北、南投、高雄、屏東、宜蘭、臺東地區及雲林至臺南山區有局部大雨發生的機率。
氣象局表示，因璨樹颱風螺旋雨帶正影響台灣，今日各地降雨明顯，不過隨颱風北上，入夜之後東北部降雨將逐漸趨緩，但北部降雨預計將持續到深夜或清晨。氣象局預估，今晚9時有望解除陸上颱風警報，午夜到清晨解除海上警報。
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