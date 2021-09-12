一名人夫阿姜（化名）被外派到新竹上班，下班後經常與女同事相約跑步，豈料兩人一跑跑上床，阿姜還與女同事互傳「我愛你」等訊息，此外，阿姜的租屋處也滿是女同事的貼身衣物。新竹地院審理後，判女同事要賠正宮50萬元。可上訴。

判決書指出，正宮主張與阿姜為夫妻關係，阿姜因工作關係而在新竹租屋居住，但她卻發現，阿姜的女同事卻與阿姜同居，而今年4月她前往阿姜租屋處，卻發現屋內都是該位女同事的個人物品，甚至還有內衣正在晾曬，一氣之下憤而將其告上法院，求償100萬精神撫慰金。

該位女同事辯稱，與阿姜同僅是同事，兩人下班後會一起跑步運動，同時討論工作內容，她因運動流汗而到阿姜住處盥洗，並未有逾越普通朋友分際的行為。

新竹地院法官勘驗證據，發現女同事曾與阿姜互傳訊息，阿姜曾說，「想我嗎？」、「我愛妳」，而女同事則回覆，「想你啊。好想好想好想」、「我愛你」等，實在已逾越正常交往範疇。

法官透過正宮所拍攝的阿姜租屋處照片發現，女同事與阿姜的物品交錯在屋內擺放，均顯示兩人同居一室且關係非比尋常，再衡於常理，若非有一定的親密程度，怎會在已婚的男姓友人住處洗澡，還將衣物晾曬在該處，酌情後，判女同事要賠正宮50萬元為合理。可上訴。