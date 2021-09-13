中央疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

關於政府的疫苗採購，國民黨立委蔣萬安今(13日)接受廣播節目專訪時提及，在這段疫情期間，特別是今年疫情爆發後，認為陳時中當指揮官政策反覆、非常獨斷，在這段疫情期間，特別是今年疫情爆發後，陳部長當指揮官政策反覆、非常獨斷。

蔣萬安今接受《POP撞新聞》專訪，​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​當主持人黃暐瀚詢問「怎麼看黃珊珊、陳時中兩位很可能會是以後要爭取台北市民支持的可能人選？」他回應，跟陳時中在立法院的互動更多，在疫情之前，在衛環委員會就醫療、健保、社會福利等相關議題都有討論，認為陳其實是願意溝通的，像是他提出的不孕症婦女補助、身心障礙者權益保障法修法等等，都有積極回覆，「但在這段疫情期間，特別是今年疫情爆發後，我認為陳部長當指揮官政策反覆、非常獨斷」。

蔣萬安進一步說，簡單來講，就疫苗採購的政策，規劃沒有遠見、執行沒有變通、態度非常消極，為何這樣講，其實到現在為止，民眾還是有非常多的不滿，到現在陳也一直沒說清楚，當時疫情爆發時，民間團體就說要積極採購BNT疫苗，結果當時就不斷被阻擋，一直挑剔說不能有復必泰字樣、不能透過上海復星等，但現在隔了將近3個月，進來的BNT還是有復必泰字樣，這段時間為什麼要被拖延？

對比韓國積極派團到國外催促疫苗，蔣萬安說，台灣不只規劃沒有遠見、執行不靈活、態度非常消極，重點是指揮官在幾次記者會上的講話反反覆覆，像是當民眾希望趕快進多一些疫苗，但陳時中卻講出所謂的「西裝說」，這不就是一種不食人間煙火的一個心態嗎？

另外，關於黃珊珊部分，蔣萬安表示，疫情期間，副市長非常辛苦地在協調防疫措施，在很多地方行程彼此都會碰到面，而他也在立法院協助民眾紓困、爭取密苗施打、發放防疫物資，都是為民眾好、為地方服務。