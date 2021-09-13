2016年曾出任緬甸國務資政，當時被視為該國實際領導人的民權領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），經外媒報導指出，她12日應出庭受審，但因健康不佳為由請假，後續由代表律師公布的具體原因。

在緬甸軍方於2月1日發動政變推翻政府後，翁山蘇姬被指控多項罪名，亦被拘禁至今，她的律師團隊是她唯一對外溝通管道。對於今日稱病未出庭，律師Min Min Soe表示，76歲的翁山蘇姬因為久未搭車外出，因此暈車不適。她特別指出她並非感染新冠肺炎（COVID-19）。翁山蘇姬預定周二出庭，Min Min Soe指出在周一晚上曾嘗試與翁山蘇姬聯絡，但無法確定她的情況，僅表示生病情況很輕微。

她的首席律師Khin Maung Zaw則表示，法官同意允許她缺席。後者透過簡訊回應「翁山蘇姬似乎身體不適，打噴嚏，她說她昏昏欲睡。所以律師僅跟她簡短說了一下話。」

《路透》報導指出，曾獲頒諾貝爾和平獎，且廣受歡迎的翁山蘇姬，在過去30年間約有一半時間都因反對獨裁的非暴力鬥爭，受到各種形式的拘禁。她的健康情況因此特別受到關注。

據了解，翁山蘇姬是在奈比多（Naypyitaw，現為緬甸聯邦共和國首都）的法院受審。她遭控非法輸入與持有無線電對講機，以及在去年競選期間無視防疫命令，仍舊聚眾。她也遭控收取大批賄賂，以及被控違反「政府機密法」（Official Secrets Act），最高可能遭判14年徒刑。她的律師群否認以上所有指控。

她的律師團隊稱跟翁山蘇姬之間的接觸受到限制，並且也受到當局監控。而執政軍方發言人並未回應《路透》電話。