台中13日發生41歲壯年男子8月24日打高端後猝死，全台迄今已12起猝死，北市副市長蔡炳坤14日表示，北市目前這陣子是沒有聽到有相關訊息，因北市這一波根本沒在打高端，不過馬上中央就要規畫了，第9期已開始接受預約，可打BNT第1劑，高端第2劑。

蔡炳坤說，北市目前約6萬人之前打高端，現在也隔4周了，4周就能打第2劑，這些市民現在就可預約，若要打第2劑高端，就按照中央的系統去預約。

針對小朋友打BNT請假，蔡炳坤說，若學生有身體不適，按照中央規定可請3天打疫苗假，這個不會列入出缺席紀錄，北市有實施每2周1次線上居家學習演練；打完疫苗後會有監測資料，不良反應主要是在14天內，少數還發生在2至4周，需要請假就請假，但現在因從資料看，第1劑發生不良反應會比較多，所以第2劑請假部分，北市會做滾動式修正。

至於小朋友打BNT請假是否雙北不同調，蔡炳坤說，各縣市有各自的想法，但教育部對這件事情是稍微有保留，尊重各縣市決定，北市也是斟酌各種情況才做這樣的決定，讓學校有一定的彈性的自主空間。

據傳6成官員都已打過莫德納疫苗，蔡炳坤說，莫德納目前是前3類，因此第2類當然有接種，且是隔4周就能接種；大家關心65至74歲疫苗接種，這批人數相當多，且接種第1劑相當踴躍，現在已過10周，所以他覺得中央應趕快把莫德納買進來，然後趕快來幫這些長者接種第2劑莫德納，就像北市這次75歲以上長者接種第2劑AZ，都超過預約量了。

針對防疫預算是否增加，蔡炳坤說，追加預算做什麼用途，都有詳細的編列，且馬上就要開議了，都會跟議會做充分的說明；另外現在學校接種疫苗意願中，95％家長是贊成校內接種，3％說可在校外做接種，2％是不接種，校外接種會安排到院。