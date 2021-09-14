天王劉德華出道40年不僅演藝成績亮眼，謙虛善良的個性更是讓他圈粉無數，擄獲老中青三代女性的心，然而一名自稱劉德華粉絲的網友卻爆料，23年前她參加劉德華見面會，當時幫助了一名身心障礙的女子，因此獲得和劉德華互動的機會，接下來的超展開卻造成她終身遺憾。

一名網友日前在臉書專頁「爆怨公社」表示，1997年她和同學一起到中友百貨參加劉德華見面會，由於現場人山人海，百貨公司只開放樓梯，她們只好慢慢走上去，原PO看到一名身心障礙的女子很努力地用雙手往上爬，實在於心不忍，再三糾結之後她鼓起勇氣喊出「我背妳」。

原PO揹著對方吃力往上爬，撐到無力為止，「其實我心裡有點難過，為什麼沒有半個人停留看一眼？問一下關心一下也好，好意思的一直插隊插隊過去」，最後因為幫助女子的關係，她只能坐在最後排的位置，她的善心卻被發現，主持人因此邀請她上台和劉德華近距離互動還合影留念。

下台後，女子向原PO要底片去洗，沒想到到手後，對方竟然直接蒸發，之後她還有好幾次都在中友百貨附近遇到女子，雖然想要回底片，卻又怕被誤會在欺負身障者，「真的是心寒至極」，如今多年過去她還是很難釋懷，希望能藉發文找到對方，找回自己的底片，「一個非常心碎的華仔老粉絲跪求」。