今天在大聯盟場上洋基以2：3不敵金鶯，止步三連勝，今天同區的藍鳥、紅襪都沒有比賽，所以洋基輸球後排名掉到美聯東區第四，目前戰績是82勝65敗，剩下大約15場的比賽他們得加油了，否則將會痛失季後賽資格，整季的努力都將付之一炬。

本場比賽兩隊形成投手戰，洋基派出蒙哥馬利(Jordan Montgomery)先發，本季他的狀況還算穩定，而這場他大發神威，投5.2局被敲6安僅失1分，狂飆12次三振只有1次保送，幾乎完美壓制對方打線，而且在他下場時洋基握有2：1領先，他成為勝投候選人。

此戰洋基在第2局開攻，一度陷入低迷的賈羅(Joey Gallo)最近找回手感，發揮自己最強的選球能力，與對方纏鬥到2好3壞滿球數，接著逮中87.7 mph的變速球，一棒揮出右外野，本季個人第35轟達陣，近7場他18打數有5安打、4支全壘打，貢獻5分打點，打擊率是.278。

這也讓他本季打擊率回升至2成，整體攻擊指數則是不錯的.815。接著上一場開轟的厄薛拉(Gio Urshela)補上一支長打再為球隊添下保險分，比數來到2：0領先。而金鶯在6局發動反攻，曼卡索(Ryan Mountcastle)揮出陽春炮討回1分，一直到第9局靠著洋基投手荷莫斯(Clay Holmes)暴投終於追平。

這個暴投也讓洋基到手的勝利飛走，還得進入延長賽，這時球場再次下起大雨， 兩隊肯定都想讓比賽早點結束並拿下勝利，而金鶯笑到了最後，在10局下半洋基派出派羅塔(Wandy Peralta)，期望能繼續延長戰局，可惜他只解決1人還被敲出再見安打，無奈吞下敗投。